Tropea, i vigili del fuoco salvano cinque cagnolini finiti in una scarpata

Spread the love



gazzettadelsud – urly.it/3dhm6

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 10 circa a Tropea in prossimità della Chiesa del Carmine per il recupero di cinque cagnolini. Richiamati dai guaiti dei cinque cuccioli, alcuni abitanti della zona hanno attivato una richiesta di soccorso alla Sala operativa del Comando Provinciale di Vibo Valentia che ha immediatamente inviato sul posto la squadra operativa del distaccamento di Ricadi. L’area da cui provenivano i guaiti era impervia e ricca di vegetazione, quasi inaccessibile. Dopo aver individuato un percorso i vigili del fuoco hanno raggiunto i 5 cuccioli, che si trovavano in una scarpata all’interno di alcuni blocchi di un muro di contenimento diroccato, e li hanno tratti in salvo. I 5 cuccioli sono stati successivamente consegnati al personale della Polizia Locale che ha provveduto a contattare un veterinario per verificarne lo stato di salute.