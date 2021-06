Addio a Zecchin tra i primi volontari dei vigili del fuoco

Spread the love



Maniago piange il vigile del fuoco volontario Giovanni Zecchin, deceduto a 90 anni. A ricordarlo con stima e affetto è il vicesindaco della città del coltello, Umberto Scarabello, che con Zecchin ha condiviso tante “avventure” da pompiere.



«A Maniago c’era il gruppo di vigili del fuoco volontari: eravamo in tredici, tra cui Giovanni e io – ha raccontato Scarabello –. Quando nella sede di via degli Eroi il custode suonava la campana, noi eravamo pronti a entrare in azione. Correvamo a soccorrere persone e a spegnere incendi. Giovanni aveva frequentato il corso a Roma e si era distinto, in particolare, per essere abile nel montare la scala italiana, utilizzata appunto dai vigili del fuoco».