Colombia: scoppia miniera di carbone, 2 morti e 7 dispersi

(ANSA) – BOGOTA’, 12 GIU – Almeno due persone sono morte e altre sette sono rimaste intrappolate dopo un’esplosione in una miniera di carbone a Socha, nella Colombia centrale, secondo quanto riferito dal’Agenzia nazionale delle miniere (Anm).

Sul posto sono stati soccorsi anche tre feriti, con polizia, Croce Rossa e ingegneri mobilitati per partecipare alle ricerche. L’incidente potrebbe essere stato causato da un accumulo di metano e polvere di carbone nella miniera Diamante 5, afferma l’agenzia in una nota.