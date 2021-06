Martinsicuro: tragico incidente in via Roma, due morti

Spread the love



tmnotizie.com – urly.it/3dhz9

MARTINSICURO – E’ di due morti il bilancio di un tragico incidente che si è registrato ieri sera intorno alle 20 in via Roma a Martinsicuro. Nell’impatto fra una moto ed uno scooter, quest’ultimo è andato in fiamme.

Lo schianto, violentissimo, si è registrato dinanzi alla caserma dei Carabinieri. Un punto in cui l’ex Statale 16 corre in rettilineo per diversi metri. Sul posto i carabinieri della locale stazione, arrivati dopo aver sentito il terribile urto ed anche i Vigili del Fuoco. I due sarebbero morti sul colpo.