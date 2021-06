Trapani, va a fuoco e si inabissa un natante di 11 metri. Salvi i tredici occupanti

Spread the love



Pochi minuti fa di oggi sabato 12 giugno, i Vigoli del Fuoco del distaccamento del Porto di Trapani su segnalezione della Capitaneria, sono intrevenuti per sedare un incendio a bordo di un natante nei pressi dellisola di Formica.

In precedenza personale di Circomare aveva provveduto con un gommone a trarre in salvo 13 occupanti dell’inbarcazione incendiata tra cui 2 bambini. “Fritami” è il nome del natante di 11 mestri in vestroi resina che ha preso fuoco. inabbissandosi su di un fondale di circa 16 metri.

L’origine dell’incendio per cause ancora da accertare è avvenuto nel vano motore