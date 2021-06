Brexit: è ancora scontro. Il Regno Unito minaccia l’UE

Spread the love



La Brexit irrompe nella politica internazionale, con nuove minacce di disaccordo totale tra Regno Unito e Unione Europea. Il nodo è l’Irlanda del Nord e le regole commerciali da applicare secondo l’intesa. Cosa sta succedendo?

I rapporti tra Londra e Bruxelles risultano sempre più tesi e ora Johnson ha minacciato di stoppare parti dell’accordo se non si troverà un compromesso.

Le novità sulla Brexit, che ancora non è stata archiviata. Il primo ministro britannico Boris Johnson si è scontrato con i leader dell’Unione Europea nella cornice del G7.

Il motivo?Il Regno Unito potrebbe sospendere parti dell’accordo Brexit raggiunto meno di due anni fa se non fosse possibile risolvere una controversia sulle regole commerciali per le merci spedite in Irlanda del Nord.