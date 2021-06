Etiopia: Sos Onu, 350.000 persone alla fame nel Tigray

Spread the love



ANSA,it – Oltre 350.000 persone nella regione etiopica del Tigray, dove da almeno sette mesi è in corso un sanguinoso conflitto, sono alla fame, e altre milioni sono comunque a rischio in quella che si profila come la peggiore crisi alimentare in almeno un decennio: l’allarme arriva dalle Nazioni Unite, e in particolare da Mark Lowcock, capo dell’Ocha, l’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari Onu, sulla base degli ultimi, allarmanti rapporti. “C’è fame in questo momento”, ha detto Lowcock cittao da vari media, fra cui il Guardian e la Bbc, aggiungendo che “le cose peggioreranno e anche di molto”.