Prende fuoco abitazione a Giulianova alta, sul posto vigili del fuoco

Spread the love



laquiablog.it – urly.it/3dj3c

A Giulianova alta si è sviluppato, nel pomeriggio, un incendio in un’abitazione. Le fiamme alte e il fumo nero che si sono alzate hanno allarmato i molti turisti in spiaggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

L’abitazione che ha preso fuoco si trova a Giulianova, in via Amendola. L’incendio si è sviluppato intorno alle 16,15 e subito si è levato un densissimo fumo nero, visibile anche da grande distanza, da Tortoreto a Cologna. Sarebbero andate distrutte una rimessa con copertura in legno e parte dell’abitazione principale