Spread the love



lecconotizie.it – urly.it/3dj2t

VENDROGNO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri, sabato 12 giugno, nella zona di Vendrogno, nei pressi dell’agriturismo Bon Prà dove un cavallo è finito in una roggia.

I Vigili del Fuoco, insieme ad altri soccorritori, si sono dati da fare in primis per tranquillizzare l’animale e poi per aiutarlo ad uscire dal piccolo corso d’acqua in cui era accidentalmente caduto