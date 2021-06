Fisco, rinvio delle cartelle: verso la proroga di 2 mesi

Spread the love



ilsole24ore.com – urly.it/3djqh

Doppia ipotesi in campo per la proroga delle cartelle. Allo studio di Governo e Parlamento ci sono la possibilità di spostare in avanti di due mesi la sospensione dei termini di notifica (ora in scadenza il 30 giugno) a cui è collegata anche quella dei versamenti (da recuperare entro il 2 agosto) e una soluzione più strutturale per scaglionare i pagamenti in stand by per l’emergenza Covid ed evitare così lo “scalone” delle rate da saldare in un’unica soluzione. Un tema – quest’ultimo – su cui, durante il convegno del Sole 24 Ore sulla riforma fiscale di giovedì 10 giugno, la viceministra all’Economia, Laura Castelli, aveva anticipato il ragionamento in corso per «ammorbidire» le sedici rate in scadenza delle cartelle sospese ormai dal lockdown del marzo 2020.