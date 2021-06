Incidente stradale Camion ribaltato nella CT – ME

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale del Comando di Catania sono intervenuti intorno alle ore 5,45 per un incidente stradale nell’autostrada A18 CT – Me direz. Me al Km 60,700 poco prima dello svincolo per Giarre.

Un Camion che trasportava generi alimentari ( verdure e salumi ) per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco ostruendo totalmente la carreggiata. Fortunatamente non transitavano altre auto e l’incidente si è concluso con il coinvolgimento del solo automezzo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo e del mezzo, provvedendo anche al distacco delle batterie onde evitare un probabile incendio.

La sede stradale dopo diverse ore è stata resa fruibile parzialmente.

L’autista è stato soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto.

Per la viabilità ed i rilievi presente la Polizia stradale.

Attualmente ancora sul posto personale operativo dei Vigili del Fuoco, per il controllo ed il completamento dell’intervento.