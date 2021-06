Nato: ‘Cyber minacce sempre più frequenti, ci difenderemo’. Draghi: ‘L’alleanza più forte della storia’

Spread the love



ANSA.IT – I capi di stato e di governo dei trenta paesi della Nato hanno partecipato alla foto di famiglia al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. Il vertice ha poi preso il via.

“Abbiamo delle nuove sfide, abbiamo la Russia e la Cina. La Nato è importantissima e se non ci fosse la si dovrebbe inventare”. Così il presidente Usa Joe Biden nel suo bilaterale con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Biden ha poi lodato l’articolo 5, definendolo un “sacro obbligo” e si è congratulato con Stoltenberg per la sua leadership. “Voglio che l’Europa sappia che gli Stati Uniti ci sono”, ha aggiunto Biden. “La nostra alleanza Nato è più forte che mai. Oggi mi unirò ai nostri 29 alleati per discutere la nostra difesa collettiva, compresa quella dall’aggressione russa, le sfide strategiche della Cina, le maligne attività cibernetiche , il terrorismo e il cambiamento climatico”, ha twittato Joe Biden nel corso del summit Nato a Bruxelles.