Schianto nella notte a San Benigno, tre giovani salvi per miracolo

SAN BENIGNO. Sono salvi per miracolo anche se le loro condizioni restano gravi. Tre giovanissimi, ieri sera, poco dopo le 23, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a San Benigno Canavese.

Sono finiti fuori strada con l’auto e dopo aver carambolato più volte prima in un canale di scolo e poi nel prato, i tre sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Il più grave è Davide Greco, 20 anni, di Chivasso, alla guida della Fiat Punto: è ricoverato al Giovanni Bosco a Torino. All’ospedale di Chivasso sono ricoverati Maicol Chiavassa, 20 anni e Giulia Bucca, 18 anni, entrambi di San Benigno. I soccorsi sono stati prestati dal 118 e dai vigili del fuoco di Torino Stura. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Volpiano.