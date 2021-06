Scontro sulla Bitonto-Giovinazzo: tre feriti, uno estratto dai Vigili del Fuoco

Spread the love



bitontoviva.it – urly.it/3djqv

Lo scontro, avvenuto alle ore 19.00 di ieri sera, ha coinvolto quattro auto: una Fiat 600, una Fiat Multipla ed una Mercedes in un violento impatto, già il secondo in una settimana, che ha interessato anche una Ford. Al vaglio la dinamica, ancora in fase di ricostruzione: sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta che hanno estratto dall’abitacolo della Fiat Multipla uno dei tre feriti, soccorsi dal personale medico del 118 e caricati in ambulanza.