Assegno unico figli: cosa prevede il decreto ‘ponte’

ubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135/2021 dell’8 giugno il decreto legge n. 79/2021 (sotto allegato), che reca le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Il testo del decreto ponte, approvato dal CdM il 4 giugno è in vigore da giovedì 9. Con questo provvedimento si evita lo stallo e si garantisce la copertura del periodo che va dal primo luglio fino alla fine del 2021, per entrare poi definitivamente a regime a partire dal primo gennaio del 2022

Grazie alla legge delega n. 41/2021 (sotto allegata) in vigore dal 24 aprile, che ne delinea le caratteristiche di base, il Governo ha infatti potuto lavorare sul decreto ponte sull’assegno unico per i figli. L’art. 1 della legge delega prevede infatti che: “il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.”

