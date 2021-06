Spread the love



larena.it – urly.it/3dk8p

Una domenica in sella alla moto per una gita in montagna, in Val Pusteria. Un giorno da trascorrere spensierato con la compagna, si è trasformato in tragedia. A perdere la vita in uno scontro in moto per il maresciallo maggiore in servizio alla stazione di Oppeano, Valerio Caridi, appassionato motociclista. Grave la sua compagna, Valentina Giannerini.