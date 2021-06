Sgominata la banda che derubava i Tir in sosta sulle autostrade: 64 colpi, tredici arresti

Spread the love



Tagliavano il telo dei camion in sosta nelle aree di servizio e rubavano la merce, soprattutto ricambi per auto e forniture per automotive. Senza fermarsi neanche durante il lockdown quando i camion erano pochi: la banda invece di scoraggiarsi ha spostato l’attenzione su case, distributori di benzina e supermercati. Oltre 64 episodi, milioni di euro il bottino e l’accusa di aver creato un’associazione per delinquere ad hoc. A smascerarla la polizia stradale che ha arrestato tredici persone.