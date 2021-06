A Roma sprofonda l’ennesima strada sotto il peso di un camion

Spread the love



ROMATODAY.it – urly.it/3dkvb

Roma sprofonda ancora. Per il secondo giorno consecutivo, dopo la voragine all’Appio Latino, una strada della Capitale ha collassato sotto al peso di un mezzo pesante. Questa volta è successo al Nuovo Salario, in via di Monte Cervialto. I fatti poco dopo le 11.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale del III gruppo Nomentano che è intervenuta in prossimità civico 135. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, chiuso parzialmente la strada e avviato le procedure per consentire la rimozione del mezzo da parte dei vigili del fuoco intorno alle 15.