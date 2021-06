Energia: i consigli ENEA per ridurre i consumi dei climatizzatori

Spread the love



CCon l’inizio della stagione estiva ENEA fornisce una serie di indicazioni pratiche per raffrescare le proprie abitazioni in modo efficiente, con un occhio all’impianto di climatizzazione per migliorare il comfort, risparmiare in bolletta e salvaguardare l’ambiente.

Per la notizia completa: https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-i-consigli-enea-per-ridurre-i-consumi-dei-condizionatori La notizia è stata pubblicata sull’ultimo numero di ENEAinform@, il nostro settimanale in italiano e in inglese (a settimane alterne): https://www.enea.it/it/eneainforma/archivio/2021/ENEAINFORMA112021_it.html/view_html