Michigan – Cucciolo di procione incastrato con la testa nel tombino viene salvato da morte certa dai vigili del fuoco

ilmattino.it –

Non è chiaro come possa essere successo. Di certo c’è che, se non vi fosse stato l’intervento dei vigili del fuoco, quel cucciolo sarebbe potuto morire. Teatro del singolare salvataggio, Harrison Township, ridente località americana del Michigan a ridosso del lago Saint Claire, a nord di Detroit. Lì, qualcuno si accorge di qualcosa che fa capolino da un tombino. La copertura in ghisa, è di quelle utilizzate per le fogne. Per questo, inizialmente si pensa ad un topo. Poi, però, ci si rende conto che non si tratta di un roditore in libera uscita ma di altro. Così scattano i soccorsi. La testolina che spunta dal tombino è quella di un procione. Cucciolo, quel piccolo sembra essere rimasto incastrato e se non si fa in fretta potrebbe accadere il peggio. Fortunatamente, i vigili del fuoco giungono sul posto in un attimo e le operazioni di soccorso hanno inizio.