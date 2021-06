Pompiere interviene dopo un incidente stradale e scopre che la vittima è la figlia di 21 anni

Spread the love



NOTIZIE.IT – urly.it/3dkv7

Adrian Smith è un pompiere in servizio intervenuto con la propria squadra di lavoro dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza. Giunto sul posto la scoperta della figlia 21enne senza vita. La tragedia è avvenuta domenica 13 giugno e ha coinvolto tre autovetture.

Durante l’orario di lavoro come vigile del fuoco è intervenuto in uno dei consueti interventi quotidiani, ma quando è arrivato sul luogo dell’incidente ha scoperto che la vettura coinvolta era quella del fidanzato della figlia. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

La vettura ribaltata a causa dell’incidente è stata trovata a ridosso di una curva: apparteneva al fidanzato della figlia Elle.La ragazza stava rientrando nella casa vicino Camrose proprio mentre suo padre era di turno con la squadra di vigili del fuoco. Intanto un collega dell’uomo ha commentato agli organi d’informazione quanto accaduto. “Non si può immaginare come deve sentirsi Adrian.