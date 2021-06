Video – Alessandria, ambulanza prende fuoco durante intervento: nessun ferito.

Spread the love



blitzquotidiano.it – urly.it/3dkvk

Alessandria, un’ambulanza in servizio della Croce Verde ha preso fuoco durante un intervento. Fortunatamente non ci sono feriti. E’ avvenuto su via La Malfa al civico 24. A quanto pare si è trattato di autocombustione: a prendere fuoco è stato infatti il motore del mezzo che in quel momento era spento. Le fiamme hanno poi completamente avvolto l’ambulanza ed anche parte della facciata del palazzo.

L”ambulanza, che fra l’altro era stata intitolata ai Vigili del Fuoco morti nella Strage di Quargnento del novembre del 2019, aveva portato su via La Malfa un dipendente della Croce Verde di Alessandria e un volontario.