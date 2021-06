Elmas, incendio in un’azienda che tratta oli esausti: i vigili del fuoco evitano il peggio

Spread the love



ELMAS. Ha evitato il peggio l’intervento dei vigili del fuoco che ieri intorno alle 23, nella zona industriale di Elmas, hanno domato un incendio scoppiato all’interno di uno stabilimento che tratta oli esausti. Nel capannone di via Nervi ci sono due serbatoi: uno con 26mila litro di oli, l’altro con mille di gasolio.

Le squadre sul posto, in un locale invaso dal fumo, hanno evitato che le fiamme li raggiungessero. Così l’incendio, partito da una idropulitrice andata in corto, ha coinvolto solo materiali vari, plastici, stracci in tessuto e una parte della copertura.