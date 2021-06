La lite per un Gratta e vinci finisce nel sangue: accoltellato, ora è in fin di vita

Spread the love



La lite per un Gratta e vinci è finita nel sangue, con un uomo aggredito e accoltellato. Una discussione nata per futili motivi sarebbe bastata a un 50enne pluripregiudicato di Rivoltella, in provincia di Brescia, per aggredire e accoltellare più volte il 47enne Lin Preka, da tutti conosciuto come Lino, ferito mercoledì sera a un braccio e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civile. A Desenzano del Garda è ancora caccia all’uomo: l’aggressore è riuscito a scappare e in serata non era ancora stato trovato. Sulle sue tracce si sono mobilitati i carabinieri. Lo avevano quasi preso: l’uomo infatti si sarebbe barricato in casa, in Via Ugo Foscolo vicino alle scuole medie di Rivoltella, e i militari hanno sfondato la porta con il supporto dei vigili del fuoco. Ma lui sarebbe riuscito a scappare sul retro.