Quando un drago chiama per un #incendio.

Intervento sull'Isola di Torcello per un capannone in fiamme: sul posto due autopompe lagunari del comando di #Venezia. A dare l'allarme l'elicottero Drago VF 58 di rientro da un volo di soccorso [#17giugno 19:45] pic.twitter.com/OUdVcdWo0r