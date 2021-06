Ue, sì al ritorno dei turisti dagli Usa anche se non vaccinati: la proposta degli ambasciatori

Spread the love



La proposta arriva dagli ambasciatori dell’Unione europea e verrà portata al Consiglio Ecofin di venerdì 18 giugno. L’intenzione è quella di rimuovere le restrizioni di viaggio per i turisti provenienti dagli Stati Uniti, anche non vaccinati. Con questo provvedimento gli Usa saranno aggiunti, assieme ad altri otto Paesi, all’elenco dei Paesi e territori i cui viaggiatori, anche non immunizzati contro il Covid-19, possono essere ammessi nell’Ue. I Paesi in questione sono Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Libano, Taiwan, Macao e Hong Kong.