Video – Vitellina di 7 mesi salvata con l’elicottero dei Vigili del Fuoco: precipitata in un burrone

Si è temuto il peggio nei gironi scorsi a Sortino per una vitellina caduta in un burrone. Ma grazie all’efficace intervento dei Vigili del Fuoco, l’esemplare di sette mesi è stato soccorso e portato in salvo.

Fanciulla, questo il nome della vitellina, era precipitata in un vallone profondo diversi metri, mentre si spostava liberamente nei pressi di un’azienda agricola.

Complesso intervenire via terra, così i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. Il personale specializzato ha provveduto ad imbracare l’animale, poi issato e riportato in superficie. E’ stato quindi riconsegnato al proprietario che ha potuto così riabbracciare Fanciulla dopo il grande spavento.