Grosso incendio in tangenziale est a Milano, furgone e Autogrill in fiamme

milanotoday.it – urly.it/3dmfd

Grosso incendio in un’area di servizio. Nella mattinata di venerdì 18 giugno sulla tangenziale est, A51, in direzione Bologna, un furgone alimentato a metano è andato in fiamme e il rogo ha coinvolto parte dell’Autogril di Cascina Gobba.

Sul posto, verso le 8, sono accorse otto squadre dei vigili del fuoco che dopo quasi un’ora e mezza sono ancora al lavoro nel tentativo di domare il rogo. Sul posto è intervenuto anche il 118 con due ambulanze, soccorrendo un uomo di 41 anni, portato via in codice verde