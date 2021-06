Incendio a Valle Aurelia, camper e auto distrutti dalle fiamme

Spread the love



romatoday.it – urly.it/3dmfj

Incendio in zona Valle Aurelia, a Roma quando le fiamme hanno distrutto un camper e gravemente danneggiato tre auto parcheggiata. Il rogo, scoppiato per cause ancora da determinare, è iniziato intorno alle 22, invadendo via Umberto Moricca. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Prati (la 9/A) e dell’Eur (la 11/A), con il supporto di due botti.