Incendio in deposito di materiale agricolo

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Questa mattina alle 7 e 40 circa una squadra del Comando di Brindisi con 3 mezzi, è intervenuta a san Pietro Vernotico in viale delle ortensie, per un incendio in un deposito (non completamente chiuso, ma 3 lati con tettoia) di materiale agricolo e di vario genere, legna, tavoloni in legna e plastica. È stato necessario far evacuare alcune abitazioni limitrofe fino allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei lunghi, sul posto i vigili urbani di san Pietro e successivamente una squadra enel per ripristinare una linea della corrente elettrica completamente distrutta dalle fiamme