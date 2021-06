Esplosione in un’abitazione causata dalla dispersione di gas,

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Alle 10.45 di oggi, 19 giugno, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel territorio del Comune di Fondi, via Flacca, a seguito segnalazioni di uno scoppio in una privata abitazione.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina riscontrava i segni di un’esplosione causata dalla dispersione di gas, avvenuta probabilmente dal riduttore di pressione di una bombola di gpl, ubicata in un piccolo deposito in legno a servizio dell’abitazione.

La ridotta quantità di gas coinvolta dall’evento ha danneggiato limitatamente la struttura.

Il proprietario di casa, 61enne, risulta essere stato investito dalle fiamme e successivamente trasportato in ospedale dal personale del 118.

Il nostro intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del sito e della bombola coinvolta.

Sul posto, per le proprie competenze, anche I Carabinieri.

Segue una immagine di repertorio