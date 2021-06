In Italia con Green pass da Ue, Usa, Canada e Giappone: la nuova ordinanza

Spread the love



adnkronos.com – urly.it/3dn1c

Ingresso in Italia consentito dai Paesi dell’Unione europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Green Pass (Certificato verde). E’ uno dei punti previsti da una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L’annuncio in un post su Facebook.

“Ho firmato una nuova ordinanza che”, tra le altre misure, “introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna”, sottolinea nello stesso messaggio Speranza. L’ordinanza entra in vigore da lunedì 21 giugno. Non sono previste esenzioni per i vaccinati.