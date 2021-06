Intervento per incendio di tetto a Misterbianco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, per lo spegnimento dell’incendio del tetto di un’abitazione con installati pannelli fotovoltaici.

Sono intervenuti in via Santa Margherita, 8 a Misterbianco. L’intervento dei Vigili del Fuoco con una squadra, un’autobotte di supporto e un’autoscala, ha scongiurato il verificarsi di ulteriori danni.

Non abbiamo notizie di persone ferite o intossicate dal fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.