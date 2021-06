Omicidio a Milano, lite tra fratelli davanti alla madre: uno ucciso, uno grave

Spread the love



molanotoday.it – urly.it/3dn1d

La tragedia si è consumata verso le 3.30 in un appartamento all’angolo tra via Civitali e viale Aretusa, dove vittima e presunto killer vivevano insieme alla madre. L’omicidio sarebbe arrivato al termine di una lite nata per motivi economici, sembrerebbe dopo una pressante richiesta di soldi da parte della vittima – con problemi di tossicodipendenza – alla madre.

I due fratelli avrebbero quindi avuto una colluttazione e ad avere la peggio è stato il 47enne, ucciso dai fendenti. Il presunto assassino è stato trovato ferito in casa – con ogni probabilità a causa dei colpi ricevuti nello “scontro” – ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano: è in condizioni delicate.