Da domani quasi tutta Italia in zona bianca. Stop mascherine all’aperto, atteso parere Cts

Spread the love



rainews.it –

Da domani quasi tutto il Paese in zona bianca e senza coprifuoco e – forse – molto presto senza l’obbligo di mascherina all’aperto. Domani pomeriggio il Comitato tecnico scientifico Cts si riunirà per fornire il parere richiesto dal ministero della Salute. Sulla fine dell’obbligo di mascherina – per il momento solo negli spazi all’aperto a meno che non ci si trovi in una situazione in cui è impossibile garantire il distanziamento – già ci sono alcune date possibili e si fa sempre più compatto il fronte di chi spinge per inizio luglio, forse il 5. Ma c’è anche l’ipotesi di lunedì 28 giugno, primo giorno in cui tutta la Penisola sarà in zona bianca con l’ingresso nella fascia a minori restrizioni anche della Valle d’Aosta.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Da-domani-quasi-tutta-italia-in-zona-bianca.Stop-mascherine-aperto-attesa-per-parere-Cts-9fb7f9a9-5d08-49d6-a85b-70e4b67a8d8f.html