Italia batte Galles 1-0

ANSA,it – Il Galles si inginocchia all’Olimpico per Black Lives Matter, e per la prima volta il gesto e’ compiuto anche da quattro azzurri, all’Olimpico. prima della partita Italia-Galles. Si tratta di Belotti, Bernardeschi, Emerson e Toloi, primi italiani dopo Orsato a manifestare all’Europeo col gesto contro ogni discriminazione razziale.

Turnover azzurro per l’ultima partita del gruppo A contro il Galles, all’Olimpico. Nella formazioni annunciate sono otto i cambi rispetto alle prime partite, con le conferme solo di Donnarumma, Bonucci e Jorginho. In difesa, i terzini sono Toloi a destra ed Emerson a sinistra, al centro Bastoni prende il posto dell’infortunato Chiellini. A centrocampo, dove Jorginho resta in regia, entrano Verratti – al debutto dopo l’infortunio col Psg – e Pessina. Rivoluzionato il trio d’attacco, con Chiesa-Belotti-Bernardeschi.