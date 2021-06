Recuperato gattino imprigionato tra la fitta vegetazione

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nella tarda mattinata di oggi nel Comune di Follo in località Piana Battolla, su segnalazione di un ciclista di passaggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, è intervenuta per un soccorso animale.

Giunti sul posto, in una zona sottostante la Via Provinciale Aldo Moro, si recuperava un gattino di pochi giorni che si trovava in difficoltà imprigionato tra la fitta vegetazione. A seguito di esito negativo della ricerca del proprietario sul posto, il felino veniva affidato alle cure di una Associazione Ambientalista specializzata.