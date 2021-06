Avviso di Gara – sistema dinamico acquisizione per le forniture di farmaci e parafarmaci

Spread the love



Servizi in Comune S.p.a. – Partecipata Comune Pomezia (Rm)

Sistema dinamico di acquisizione per le successive forniture di farmaci e parafarmaci nel rispetto del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16 – CIG 8791495B2C.

Si rende nota la pubblicazione dell’avviso di cui in oggetto (atto del 17.06.21) – da aggiudicarsi (di volta in volta) giusta criterio del minor prezzo, con termine di presentazione delle offerte entro il 30.08.21, ore 12.00 – per l’inserimento nel preposto elenco. Importo complessivo € 9.000.000,00 oltre Iva per tre anni. Regole di gara su http://www.serviziincomune.com.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Cinzia Macchia