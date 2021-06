Decreto Sostegni bis, proroga moratoria prestiti fino al 31 dicembre

Spread the love



ilsole24ore.com – urly.it/3dnsa

Le moratorie garantite dallo Stato possono essere prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre. Il via libera della Commissione europea è arrivato, come anticipato dal Sole 24 Ore. Secondo quanto diffuso da Bruxelles venerdì 18 giugno, coloro che hanno fatto richiesta per prolungare la sospensione entro il 15 giugno potranno avvalersi della moratoria per altri sei mesi. Non sarà un processo indolore, però, perchè le facilitazioni concesse dall’Eba fino a fine marzo – e che consentivano di evitare la riclassificazione a “forborne”, dunque a credito problematico – ora non sono più in vigore e gli istituti di credito devono procedere a una valutazione caso per caso per decidere se riclassificare un credito o meno.