Francia, crollati due palazzi nel centro di Bordeaux: tre feriti, uno è grave

I fatti hanno avuto luogo nel centro della cittadina situata nel sud-ovest della Francia. I due edifici oggetto del crollo erano entrambi di tre piani e si trovavano nel quartiere della porte de Bourgogne. “La facciata è caduta sulla strada, c’è una grande voragine“, aveva precisato il vice colonnello Arnaud Mendousse, portavoce dei pompieri.

Il bilancio del crollo parla di tre feriti, in particolare un ragazzo di 28 anni rimasto intrappolato sotto le macerie e trasportato in un ospedale di Bordeaux Nord in condizioni gravi, un altro di 48 e una donna di 38.