Green pass, test anti-coronavirus e isolamento forzato: ecco le regole dell’estate per il turismo all’estero

Al momento il mondo è diviso in cinque fasce, per ognuna delle quali ci sono diverse norme da rispettare per viaggiare sicuri. Primo passo: il green pass, il «certificato verde» (cartaceo o digitale) necessario a molti via libera. Dal 1 luglio sarà valido come «EU digital Covid certificate» per viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. E’ in arrivo, scaricabile qui o attraverso app «Immuni». o «Io». La società che gestisce l’app ha pubblicato, sul proprio profilo Twitter, un video di istruzioni. Nel frattempo l’Italia (dove ad oggi solo la Valle d’Aosta resta in zona gialla e tutte le altre regioni sono «bianche») ha attivato dal 17 giugno scorso la piattaforma nazionale per ottenere la certificazione, che attesta l’avvenuta vaccinazione, o la guarigione da Covid-19, oppure il risultato negativo del test molecolare o antigenico. Dall’avvio del servizio a livello nazionale, sull’app «Io» il cittadino può in due semplici passaggi visualizzare e archiviare su smartphone o tablet il proprio pass: riceverà una notifica sul proprio dispositivo senza fare richieste, né inserire codici o altri dati. E’ sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso con Spid o Cie. L’app mostra il QR code e i dati del certificato, che potrà quindi essere esibito direttamente. Inoltre, cliccando sul pulsante «Dettagli» della stessa schermata, si può leggere il contenuto del certificato e i relativi dati sanitari.