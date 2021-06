Il Tir di traverso, con la BMW si incastra sotto il rimorchio

Spread the love



SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) – Il Tir di traverso alla strada, la BMW finisce incastrata sotto al rimorchio. Poco prima delle 9 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano è dovuta intervenuta sulla SP 80 a San Giorgio di Nogaro per liberare l’autovettura.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato la BMW che aveva impattato contro il mezzo pesante incastrandosi sotto al semirimorchio. I pompieri friulani hanno provveduto a liberare l’autista dall’abitacolo. L’uomo durante le operazioni di soccorso è rimasto sempre cosciente, osservando i Vigili del fuoco che utilizzavano il divaricatore e le cesoie idrauliche. Una volta estratto dall’automobile l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118 e i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Per l’automobilista si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.