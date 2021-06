Labrador in difficoltà nel fiume, i Vigili del Fuoco gli salvano la vita

Spread the love



Si è tuffato in acqua per raggiungere un cane stremato in mezzo al fiume salvando la vita dell’animale. Protagonisti del salvataggio i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco. Una squadra è infatti intervenuta oggi, lunedì 21 giugno, per un labrador caduto in acqua all’altezza del ponte Kennedy a Lecco.

Nonostante gli sforzi l’animale non è più riuscito a tornare a riva ed è stato trascinato dalla corrente. Sul posto è intervenuta una squadra nautica dei Vigili del Fuoco che è entrata in azione dopo che il cane aveva già percorso un lungo tragitto in acqua arrivando a pochi metri dal Terzo Ponte: un Vigile del Fuoco si è tuffato in acqua raggiungendo il povero animale ormai stremato che, tramite l’utilizzo del gommone, è stato riportato a terra e riconsegnato al proprietario.