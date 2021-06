Nuoro, accoltellata dall’ex esce dal coma e cerca il figlio morto per difenderla

Spread the love



adnkronos.com urly.it/3dnsw

E’ uscita dal coma, respira autonomamente e ha chiesto del figlio, Mirko. Paola Piras, accoltellata lo scorso 11 maggio a Tortolì (Nu) dall’ex compagno – che ha anche ucciso il ragazzo mentre questi cercava di difendere la madre – non è ancora fuori pericolo e i medici che la assistono nell’ospedale Nostra Signora della Mercede, a Lanusei, per ora preferiscono non dirle che il figlio è morto.