Video – Vigili del Fuoco: il capo nazionale Fabio Dattilo, “Gli organici saranno potenziati”

Pistoia, 21 giugno 2021 – Visita del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, stamani a ‘CasaSicura’, la struttura di Pistoia che si occupa di educazione alla prevenzione degli incendi e degli incidenti domestici, gestita dall’Associazione nazionale vigili del fuoco. Dattilo ha parlato anche degli organici.

“Gli organici sono stati potenziati, certo è che dal momento in cui la politica decide il potenziamento, al momento in cui si fanno i concorsi e il personale viene assunto nelle rispettive qualifiche passa un po’ di tempo – ha spiegato il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – “Si tratta ancora di tenere duro – ha aggiunto -, ma non ci sono problemi per il futuro, perché gli organici saranno non solo completi rispetto al passato, ma anche potenziat