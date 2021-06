Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Romano di Lombardia intervengono per un incidente stradale intorno alle 7:00 sulla BreBeMi km30 Covo. Un automobilista ha perso il controllo della sua autovettura finendo sul guard-rail, la persona è stata portata in codice giallo in ospedale. I VVF hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato la zona compromessa.