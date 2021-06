Il Capo Dipartimento e il Capo del Corpo in visita al comando di Pistoia

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

“Si sta facendo una campagna d’assunzioni importante, con un concorso al mese, che speriamo di portare avanti anche nei prossimi anni, in modo da valorizzare la forza lavoro degli uomini e delle donne del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La loro presenza capillare sul territorio è un fattore di sicurezza importante per i cittadini”.

Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo, si sono recati ieiri in visita istituzionale presso la sede del comando dove hanno partecipato a un incontro insieme al prefetto di Pistoia Gerlando Iorio, al Direttore regionale dei Vigili del fuoco della Toscana, Giuseppe Romano, e ai 10 comandanti dei comandi VF della regione.

Con l’occasione, i vertici del Dipartimento hanno fatto visita anche alla sede di “Casa Sicura”, gli spazi destinati ai ragazzi e alle famiglie in difficoltà, un progetto pilota nato con lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza tra le mura domestiche e gestito dai volontari dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco.

Durante la visita Dattilo ha voluto rassicurare sul potenziamento degli organici del Corpo: “È chiaro che da quando viene indetto a quando viene organizzato un concorso e il personale assunto passi un po’ di tempo. L’importante è tenere duro perché gli organici saranno completati e potenziati”.

Concetto rafforzato anche dalle parole del Capo Dipartimento, il prefetto Lega, che ha tenuto a sottolineare come “Si stia facendo una campagna d’assunzioni importante, con un concorso al mese, che speriamo di portare avanti anche nei prossimi anni, in modo da valorizzare la forza lavoro degli uomini e delle donne del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La loro presenza capillare sul territorio è un fattore di sicurezza importante per i cittadini”.