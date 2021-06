Incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 15 circa sulla strada consolare SS4 Salaria nei pressi dell’abitato di San Giovanni Reatino per un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura con all’interno una persona ferita successivamente elitrasportata dal soccorso sanitario regionale per le cure del caso. In posto dai primi momenti anche gli agenti della Polizia Stradale e una unità mobile del 118.