Padova, soccorso un operaio rimasto bloccato su una piattaforma

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte poco prima delle tre nel comune di Rubano, al centro commerciale in via della Provvidenza, per soccorrere un operaio rimasto isolato all’interno di una cesta di una piattaforma di sollevamento, a circa 10 metri di altezza. Dopo numerosi tentativi per ripristinare il mezzo, compresa la manovra di emergenza, è optato per la calata dell’operaio con tecniche SAF. L’intervento s’è concluso dopo 5 ore circa