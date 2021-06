Reggio Calabria, Vigili del Fuoco sventano un suicidio

Spread the love



ilmetropolitano.it – urly.it/3dnar

. Nella serata di ieri, verso le 19:30, la Polizia ha girato alla sala operativa del comando la richiesta di intervento da parte di uomo che non riusciva più a mettersi in contatto con la moglie. La sala operativa ha immediatamente dirottato verso Gallico Superiore una squadra che era nelle vicinanze, impegnata in un altro intervento.

I Vigili del Fuoco sono immediatamente entrati in casa e hanno trovato la donna che, con un lenzuolo stretto intorno al collo, stava cercando di suicidarsi. Con perizia e abilità l’hanno liberata e le hanno prestato i primi soccorsi, riuscendo così a salvarla quando era già priva di sensi. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso alla donna prima di trasferirla al Grande Ospedale Metropolitano. Presente anche la Polizia di Stato per quanto di competenza.